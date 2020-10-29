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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене. Соперник снялся через 9 минут после начала матча

18:44
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене.

Его соперник по 1/8 финала итальянец Янник Синнер снялся через 9 минут при счете 1:2.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Кристиан Гарин (Чили).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

?Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, WC) — 2:1 отказ 2-го игрока

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