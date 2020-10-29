Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене. Соперник снялся через 9 минут после начала матча
18:44
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене.
Его соперник по 1/8 финала итальянец Янник Синнер снялся через 9 минут при счете 1:2.
В четвертьфинале Рублев встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Кристиан Гарин (Чили).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
?Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, WC) — 2:1 отказ 2-го игрока