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Сегодня, 19:51

Медведев эмоционально отреагировал на свое поражение во втором круге «Мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев очень эмоционально отреагировал на свое поражение во втором круге «Мастерса» в Париже.

В конце игры 26-летний спортсмен, не сумев сдержать эмоции, разбил ракетку о теннисный корт и раздраженно обратился к кому-то из толпы болельщиков.

Также во время матча 3-я ракетка мира слишком поздно запросил видеоповтор, на что получил отказ от арбитра. После смены сторон Медведев начал спорить с судьей, а затем ударил по его микрофону.

В этом матче россиянин потерпел поражение от австралийца Алекса Де Минаура в трех сетах — 4:6, 6:2, 5:7.

Теннис
Даниил Медведев
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