Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев завершил выступления на турнире в Монте-Карло. В 1/8 финала он уступил представителю Италии Яннику Синнеру в трех сетах.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время россиянин не записал в актив ни одного эйса и сделал семь двойных ошибок (против двух у соперника). Андрей реализовал четыре брейк-пойнта из 10, Янник — семь из 12.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 9) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 5:7, 6:1, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:2), 6:2

Александр Зверев (Германия, 2) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) — 6:2, 7:5