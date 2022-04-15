Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублева от Янника Синнера в матче 1/8 финала «Мастерс» на турнире в Монте-Карло (5:7, 1:6, 3:6).

«Андрей выложил все, чтобы выиграть первый сет. Синнер играл очень здорово. Андрей очень хорошо разводил, казалось, что был шанс сравнять, но в какой-то момент все покатилось в обратную сторону. Но в поражении нет ничего страшного. Открытие земляного турнира и сразу же в Монте-Карло. Мне кажется, что по календарю было бы неплохо, если были бы турниры перед. Было видно, что пока Андрей был не в лучшей форме. Он с таким трудом выиграл Де Минаурома, а он не суперигрок на земле. После этого было понятно, что к Синнеру он не будет готов. Но и Синнер сыграл очень здорово, он заслужил победу», — сказал Чесноков «СЭ».

В четвертьфинале Янник Синнер сыграет с Александром Зверевым.