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Сегодня, 20:14

Доминик Тим объявил о возвращении к тренировкам после коронавируса

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Доминик Тим объявил о возвращении к тренировкам после коронавируса.

«Вчера я прошел обследование и сегодня получил от врачей результат, что могу вернуться к обычному режиму тренировок. Поэтому моя цель на ближайшие пару дней — тренироваться, становиться сильнее, возвращаться в строй», — написал Тим в соцсетях.

В конце марта теннисист сообщил о положительном тесте сразу после вылета из турнира в Марбелье. В 1/16 финала турнира Тим уступил аргентинцу Педро Качину со счетом 3:6, 4:6.

Австрийский теннисист заявлен на турнир в Белграде, который стартует 18 апреля.

Теннис
Коронавирус
Доминик Тим
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