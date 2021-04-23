Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде
Сербский теннисист Новак Джокович 23 апреля вышел в полуфинал турнира в Белграде (Сербия).
Джокович в двух сетах обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича — 6:1, 6:3. В 1/2 финала соперником первой ракетки мира станет победитель в паре Аслан Карацев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия).
Также в полуфинале сыграет и итальянец Маттео Берреттини, который в двух сетах был сильнее серба Филипа Краиновича. Его соперник определиться в паре Таро Дэниэль (Япония) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 650 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 8) — 6:1, 6:3
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:4, 6:4
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