Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде

Сербский теннисист Новак Джокович 23 апреля вышел в полуфинал турнира в Белграде (Сербия).

Джокович в двух сетах обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича — 6:1, 6:3. В 1/2 финала соперником первой ракетки мира станет победитель в паре Аслан Карацев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия).

Также в полуфинале сыграет и итальянец Маттео Берреттини, который в двух сетах был сильнее серба Филипа Краиновича. Его соперник определиться в паре Таро Дэниэль (Япония) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 650 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 8) — 6:1, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:4, 6:4