Рублев проиграл Фоньини на старте турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Монте-Карло, уступив тринадцатому сеянному соревнований Фабио Фоньини из Италии – 6:4, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
В следующем раунде 31-летний Фоньини встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) – Алексей Попырин (Австралия).
В другом матче дня Раду Албот из Румынии обыграл словенца Альяжа Бедене. Во втором круге он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Андрей Рублев (Россия, Q) – 4:6, 7:5, 6:4
Раду Албот (Молдавия) – Альяж Бедене (Словения, Q) – 6:4, 6:2
Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Андреас Сеппи (Италия) – 7:6 (7:4), 6:4