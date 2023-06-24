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Сегодня, 18:44

Рублев обыграл Баутиста-Агута и вышел в финал турнира в Галле

Виталий Косик
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в полуфинале турнира в Галле — 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час и 42 минуты.

На счету россиянина 12 подач навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Испанец трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В финале турнира Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — 6:3, 6:4

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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