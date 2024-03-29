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29 марта, 16:45

Рублев — о своих поражениях в четвертьфиналах «мейджоров»: «Из стольких шансов хоть один должен залететь»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российский теннисист Андрей Рублев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру оценил серию неудач в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».

Эта стадия стала для 26-летнего игрока настоящим камнем преткновения — проиграны 10 четвертьфиналов из 10.

— Уже скоро может быть тот раз, когда наконец выиграю, — выразил надежду наш спортсмен. Из десяти не получилось ни разу, так хоть на одиннадцатый должно же!

— Хотя бы по теории вероятности.

— Да, из стольких шансов хоть один должен залететь. Просто буду стараться делать все, что от меня зависит, и прибавлять в игре, чтобы при следующей возможности, если она будет, получилось этот барьер преодолеть.

— В чем для этого нужно в первую очередь прибавлять?

— Найти баланс эмоций. Я человек эмоциональный, и когда их слишком много, то они могут разрушить меня на корте. А когда слишком мало и я чрезмерно спокоен, то не могу завестись. Все время ищу эту эмоциональную энергию, потому что это позволяет моей игре становиться лучше. Даже в большей степени, чем физическое состояние или тактика.

— А что думаете о том, почему ваш друг и теперь уже родственник Даниил Медведев проиграл пять финалов «Большого шлема» из шести?

— Во-первых, я хотел бы так же не выигрывать финалы, ха-ха! У человека уже шесть финалов «Большого шлема» и одна победа. Плюс он все равно в прошлом году выиграл много титулов. Даже этот год еще только начался — а у него уже финалы и в Австралии, и в Индиан-Уэллсе. И это из трех-четырех турниров, которые он играл в этом году.

 
Андрей Рублев. «Хотел бы так же не выигрывать финалы, как Медведев!» Интервью Андрея Рублева

На прошедшем Australian Open Рублев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче. Россиянин уступил своему сопернику со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Теннис
Андрей Рублев
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