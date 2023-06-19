Рублев и Зверев проиграли на старте турнира в Галле в парном разряде
Российский теннисист Андрей Рублев в паре с немцем Александром Зверевым проиграли в первом круге турнира в Галле американцам Натаниэлю Лэммонсу и Джексону Уитроу (6:3, 6:4).
Во втором туре Лэммонс и Уитроу сыграет с победителями матча Марселу Демолинер/Андреас Мис (Бразилия/Германия, WC) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 4).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Натаниэл Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — Андрей Рублев/Александр Зверев (Россия/Германия) — 6:3, 6:4
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