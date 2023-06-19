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Сегодня, 19:13

Рублев и Зверев проиграли на старте турнира в Галле в парном разряде

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Андрей Рублев в паре с немцем Александром Зверевым проиграли в первом круге турнира в Галле американцам Натаниэлю Лэммонсу и Джексону Уитроу (6:3, 6:4).

Во втором туре Лэммонс и Уитроу сыграет с победителями матча Марселу Демолинер/Андреас Мис (Бразилия/Германия, WC) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 4).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Натаниэл Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — Андрей Рублев/Александр Зверев (Россия/Германия) — 6:3, 6:4

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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