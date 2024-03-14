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14 марта, 12:03

Рублев и Медведев поработали охранником и кассиром в турнире в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко
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Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев для съемки в видео перевоплотились в работников спортивного комплекса в турнире в Индиан-Уэллсе.

Рублев на время стал охранником у входа на территорию комплекса, а Медведев — кассиром в фаншопе. Одна из посетительниц сказала Рублеву, что он похож на итальянского теннисиста Янника Синнера. У Медведева покупательница спросил, является ли он братом Даниила. В ответ он сказал, что их постоянно путают и просят сфотографироваться.

Медведев сыграет с Хольгером Руне в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
Даниил Медведев
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