Рублев и Хачанов сыграют на турнире Доминика Тима

Стал известен список участников коммерческого турнира, организованного третьей ракеткой мира Домиником Тимом, сообщает журналист Лукас Царер в Twitter. На соревнованиях в Кицбюэле выступят восемь участников, в число которых входят два россиянина: Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Помимо них, в турнире примут участие сам Тим, а также Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Борна Чорич и Деннис Новак.

Восьмой участник будет объявлен позднее.