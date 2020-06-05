Рублев и Хачанов сыграют на турнире Доминика Тима
16:39
Стал известен список участников коммерческого турнира, организованного третьей ракеткой мира Домиником Тимом, сообщает журналист Лукас Царер в Twitter. На соревнованиях в Кицбюэле выступят восемь участников, в число которых входят два россиянина: Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Помимо них, в турнире примут участие сам Тим, а также Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Борна Чорич и Деннис Новак.
Восьмой участник будет объявлен позднее.
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