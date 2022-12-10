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10 декабря, 22:05

Россиянин Медведев проиграл американцу Фритцу в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии американцу Тэйлору Фритцу.

Фритц выиграл два сета подряд на тай-брейке — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час и 52 минуты.

Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 миллион долларов призовых, финалист — 500 тысяч долларов.

Теннис

Diriyah Tennis Cup

Финал

Тэйлор Фритц (США) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
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