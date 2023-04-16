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Рублев — болельщикам в Монте-Карло: «С учетом того, из какой я страны, для меня много значит международная поддержка»

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев поблагодарил болельщиков в Монако за поддержку в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Рублев одолел датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

«С учетом того, из какой я страны, для меня очень много значит международная поддержка по всему миру», — сказал россиянин после игры.

Также Рублев обратился к Руне, на счету которого уже есть одна победа на турнире ATP-1000 в Париже-2022.

«Знаю, как тяжело проигрывать в финале. Но, друг, ты еще слишком молодой, а у тебя уже есть «Мастерс». Хотя бы дал мне разик выиграть», — добавил он.

Для Рублева эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.

Теннис
Андрей Рублев
Хольгер Руне
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