Джокович снялся с турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не выступит на турнире в Цинциннати.

«Мне нужно чуть больше времени, чтобы оправиться и восстановиться после тяжелого путешествия от Австралии до Токио. Сейчас я сосредоточусь на US Open и проведу чуть больше времени с семьей», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа. В прошлом году Джокович стал победителем турнира.