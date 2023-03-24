Рублев вышел в третий круг турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Джеффри Вольфа во втором круге турнира ATP в Майами (США) — 7:6 (7:3), 6:4. Матч длился 1 час и 42 минут.

Рублев сделал 16 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Вольфа — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Уго Умбер (Франция).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Джеффри Джон Вольф (США) — 7:6 (7:3), 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 24) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 3:6, 6:3