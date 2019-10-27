Рам и Солсбери выиграли парный турнир в Вене

Победителями турнира АТР в Вене (Австрия) в парном разряде стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери. В финале они обыграли дуэт Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия) — 6:4, 6:7(5:7), 10:5.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 1) — 6:4, 6:7(5:7), 10:5