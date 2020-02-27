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Рафаэль Надаль: «Я бы не хотел, чтобы у Джоковича было больше «Больших шлемов», чем у меня»

10:46
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о противостоянии с сербом Новаком Джоковичем.

— У меня хорошие отношения с Джоковичем, — приводит слова Надаля Tennis 365. — Но если бы меня спросили, хотел бы я, чтобы у Новака было больше «Больших шлемов», чем у меня, я бы ответил «нет». Если бы я выбирал, победит он или кто-то другой, я бы выбрал кого-то другого. Это чисто профессиональный вопрос, я этого не скрываю.

Если вы спросите Новака, кому он отдаст предпочтение на «Ролан Гаррос», он скажет, что Доминику Тиму. Такова реальность соревнований, нет никаких странных мотивов.

Надаль является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема», у Джоковича 17 наград.

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