Рафаэль Надаль: «Большая тройка» уже не может играть по 20 недель в год»

Испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о Новаке Джоковиче и Роджере Федерере. Теннисистов называют «Большой тройкой»

— Нам уже далеко за тридцать, так что все говорят о смене поколений, — цитирует испанца Tennis World USA. — Это справедливо. Скоро начнет доминировать очень мощная группа игроков. Не знаю, как быстро они обойдут нас, но есть много сильных ребят.



Мы уже не может играть по 20 недель в год, остальные могут. Нам нужно долго думать над календарем и тщательно выбирать турниры. Для молодежи все по-другому, они могут делать что хотят.