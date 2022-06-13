Чесноков рассказал о перспективах Ван Рейтховена, который обыграл Медведева в финале турнира в Хертогенбосе

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года Андрей Чесноков удивлен поражением россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосе в матче против 205-й ракетки мира голландца Тима ван Рейтховена (4:6, 1:6).

«Ван Рейтховен меня удивил, конечно. Стоит отметить тот факт, что голландец уже не новичок, ему уже 25 лет. Он феноменально отыграл турнир, выбив топовых игроков. Сложно предсказать его судьбу, ведь есть теннисисты, которые здорово играют лишь на одном покрытии. Возможно, этот как раз тот случай, и больше мы о нем никогда не услышим, время покажет», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

По итогам турнира в Хертогенбосе голландец поднимется с 205-го на 106-е место в рейтинге ATP.

Медведев в понедельник, 13 июня, стал первой ракеткой мира и сохранит позицию как минимум до второй половины августа.