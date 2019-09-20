Победитель квалификации турнира в Санкт-Петербурге Герасимов победил третьего «сеяного» Берреттини

Белорус Егор Герасимов вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Пробившийся из квалификации теннисист обыграл Маттео Берреттини, «посеянного» под номером 3.

В полуфинале Герасимов сыграет с победителем матчей россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева.

В другом полуфинале Борна Чорич встретится с Жоау Соузой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Маттео Берреттини (Италия, 3) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)