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22 мая, 23:36

Первый тренер Медведева высказалась о победе теннисиста на турнире в Риме

Мария Гусева
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Первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева Екатерина Крючкова высказалась о победе спортсмена на турнире ATP в Риме (Италия).

«У него очень хорошее чутье, как выйти из напряженной ситуации, — цитирует ТАСС Крючкову. — Он очень хорошо соображает, знает, в какой момент куда нужно нажать. Матч получился очень напряженным, и Даниил сумел сломить Руне. Очень много шло разговоров, что он любит хард, а грунт не очень, но мы увидели, что и на грунте он умеет играть. Он все время работает, совершенствуется, становится лучше. Кому-то нравится это покрытие, кому-то нет. Я лично большой разницы не вижу, но, конечно, на харде у него лучше идет подача, он делает много эйсов. Грунт менее ритмичное покрытие, там требуется проводить много мелкой работы».

Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году. «Мастерс» в столице Италии стал первым грунтовым турниром, который выиграл Медведев.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, набрав 6330 очков.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Екатерина Крючкова
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