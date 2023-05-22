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Моуринью поздравил Медведева с победой на турнире в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил российского теннисиста Даниила Медведевой с победой на турнире в Риме.

В финале 27-летний россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5. Этот титул стал для Медведева 20-м в карьере и первым на грунтовом покрытии.

«Отличное воскресенье. Поздравляю Даниила Медведева, а Хольгера Руне ждет отличное будущее», — написал Моуринью в соцсетях. Португальский специалист посетил финальную игру.

Теннис
Даниил Медведев
Жозе Моуринью
Хольгер Руне
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