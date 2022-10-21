Первый тренер Медведева во Франции рассказал, какой стиль общения с русскими наиболее эффективен

Первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар, женатый на русской, в интервью «СЭ» рассказал, как надо общаться с русскими, чтобы они наиболее правильно воспринимали услышанное.

— Ваша жена — русская. Она как-то участвовала в вашей работе с Медведевым?

— Жена иногда переводила, когда мы встречались с родителями Даниила и другими папами и мамами, не очень хорошо говорящими по-английски. Она тоже работает в нашем клубе, помогает решать визовые и другие организационные вопросы. Сестра Медведева с ней сдружилась и иногда приезжает к нам в гости.

— Какие-то советы вашей жены помогли лучше коммуницировать с Медведевым?

— Нет. Потому что я и так уже знаю, как надо общаться с русскими. С ними нужно быть сильным. Они это уважают. А вот слабость они не любят. Я не только чувствую их культуру на своем опыте, но и многое прочел на эту тему. Прекрасно понимаю: культура России и культура Франции — это далеко не одно и то же. Как-то получилось, что очень хорошо нахожу общий язык с российскими людьми. То же касается и украинцев, и белорусов — всех славян.

С тех пор как закончил карьеру теннисиста, я все время нахожусь в их мире. И у нас в клубе все время много представителей этих стран. Успехи того же Даниила, а также Грачевой и других повлияли на желание других ребят и девушек приезжать к нам.

— А многих ли знаете из предыдущего поколения российских теннисистов — Кафельникова, Сафина, Давыденко, Южного и других?

— Играл на турнирах практически со всеми. Когда тренировал Рублева, три недели провел в Москве. Пару раз в одном ресторане встречал Сафина, с которым играл когда-то еще по юниорам. Конечно, присели и поговорили. Отличный парень, очень живой и общительный.

С остальными знаком по играм, но не скажу, что лично. Играл и против Южного, которому проиграл, и против Давыденко, которого обыграл на «челленджере» в Гренобле. Тому же Сафину проиграл на «Ролан Гаррос» в четырех сетах, а Евгения Королева (выступающего сейчас за Казахстан. — Прим. И.Р.) на том же турнире «Большого шлема» обыграл. Играл даже против Андрея Чеснокова, который много лет жил в Париже. Замечательный человек, пусть и прилично старше. Кафельников — пожалуй, единственный, с кем на соревнованиях не пересекался.

— Сестра Медведева Елена сказала, что, по ее мнению, Даниил никогда не хотел иметь французских друзей, а всегда ограничивался парой близких ему русских. По ее мнению, высказанному три года назад, брат не живет во Франции французской жизнью.

— Это правда. Надо понимать правильно: он всегда здесь был и остается дружелюбен со всеми. Никогда с его стороны не было никакого высокомерия! В прошлом году он заезжал к нам, у него тут был ланч с 14-летним воспитанником нашего центра, и для него не было никакой проблемы поговорить со всеми, кто этого хотел. Он очень легкий.

Да, в основном у него тут были друзья из России и Украины. Это нормально. Он большей частью погружен в теннис и живет спортивной жизнью, действительно весьма сдержан по части компании и доверия новым людям, которые по понятным причинам хотели бы стать частью его жизни.