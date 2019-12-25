Паес завершит карьеру в 2020 году

Индийский теннисист Леандер Паес, завоевавший 54 титула на турнирах в парном разряде, завершит карьеру в следующем году.

— Я хочу объявить, что 2020 год станет последним в моей профессиональной карьере. Я выступлю на нескольких турнирах, буду путешествовать вместе с друзьями и семьей. Это будет эмоциональный год, — написал 46-летний Паес на своей странице в Twitter.

Индиец восемь раз побеждал на турнирах «Большого шлема» в парах, 10 раз — в миксте. На Олимпиаде-1996 в Атланте Паес завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде.