Организаторы Australian Open взяли в долг 28 миллионов долларов
20:10
Организаторы Открытого чемпионата Австралии Tennis Australia представили отчет о финансовых результатах за 2020-2021 годы.
С 30 июля 2020 года по 30 сентября 2021 организаторы понесли убыток в 70 миллионов долларов.
Как сообщается abc.net.au, большая часть денег была потрачена на оплату чартеров и двухнедельного карантина в Мельбурне.
Ранее Tennis Australia уже потратила 56 миллионов долларов из резервного фонда, поэтому им пришлось взять в долг 28 миллионов долларов, чтобы провести Australian Open-2022.
Открытый чемпионат Австралии — 2022 пройдет с 17 по 30 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.abc.net.au/news/2021-12-03/tennis-australia-100-million-loss-covid-australian-open/100671988
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю