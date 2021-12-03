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Организаторы Australian Open взяли в долг 28 миллионов долларов

20:10
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии Tennis Australia представили отчет о финансовых результатах за 2020-2021 годы.

С 30 июля 2020 года по 30 сентября 2021 организаторы понесли убыток в 70 миллионов долларов.

Как сообщается abc.net.au, большая часть денег была потрачена на оплату чартеров и двухнедельного карантина в Мельбурне.

Ранее Tennis Australia уже потратила 56 миллионов долларов из резервного фонда, поэтому им пришлось взять в долг 28 миллионов долларов, чтобы провести Australian Open-2022.

Открытый чемпионат Австралии — 2022 пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.abc.net.au/news/2021-12-03/tennis-australia-100-million-loss-covid-australian-open/100671988

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Анна Горшкова все материалы автора
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