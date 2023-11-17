Определись полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2023 года

Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2023 года в Турине (Италия).

Из Зеленой группы в плей-офф с первого места вышел итальянец Янник Синнер, а со второго — серб Новак Джокович.

Испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев пробились в полуфинал турнира из Красной группы с первого и второго мест соответственно.

Таким образом, Медведев 1/2 финала Итогового турнира встретится с Синнером, а Алькарас — с Джоковичем. Матч пройдут в субботу, 18 ноября.

Сегодня 17 ноября, пройдет последний матч групповвй стадии, в котором встретятся представители Красной группы Александр Зверев и Андрей Рублев. Начало — в 23.30 мск.