Медведев проиграл Алькарасу и в полуфинале Итогового турнира ATP встретится с Синнером
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP — 4:6, 4:6.
Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.
Вторая ракетка мира Алькарас 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету третьей ракетки мира Медведева 3 эйса, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
У Алькараса и Медведева стало по 2 победы и 1 поражению в Красной группе. Россиянин (сеты 4-2) занял второе место, а испанец — первое (5-2).
В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с выигравшим Зеленую группу итальянцем Янником Синнером (3 победы в 3 матчах), а испанец — с сербом Новаком Джоковичем (2-1). Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.
Сегодня, 17 ноября, последний матч Красной группы проведут немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев (23.30 мск).
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 6:4