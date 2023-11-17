Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:02

Медведев проиграл Алькарасу и в полуфинале Итогового турнира ATP встретится с Синнером

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP — 4:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.

Вторая ракетка мира Алькарас 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету третьей ракетки мира Медведева 3 эйса, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

У Алькараса и Медведева стало по 2 победы и 1 поражению в Красной группе. Россиянин (сеты 4-2) занял второе место, а испанец — первое (5-2).

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с выигравшим Зеленую группу итальянцем Янником Синнером (3 победы в 3 матчах), а испанец — с сербом Новаком Джоковичем (2-1). Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.

Сегодня, 17 ноября, последний матч Красной группы проведут немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев (23.30 мск).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
11
90
Читайте также
Выиграл Олимпиаду с осколком в голове и простреленным локтем. История уникального советского борца
Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Чесноков считает, что Медведеву будет тяжело в полуфинале Итогового турнира
Медведев — Алькарас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP
Джокович висел на волоске. Серб вышел в полуфинал Итогового турнира благодаря Синнеру
Джокович обыграл Хуркача на Итоговом турнире ATP
Пивоварова считает Медведева фаворитом в матче с Алькарасом
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
Определись полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2023 года
Медведев проиграл Алькарасу и встретится с Синнером в полуфинале. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Чесноков считает, что Медведеву будет тяжело в полуфинале Итогового турнира
Алькарас выиграл первый сет в матче с Медведевым на Итоговом турнире ATP
Медведев — Алькарас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Медведеву будет тяжело в полуфинале Итогового турнира

Определись полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2023 года

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости