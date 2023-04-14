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Сегодня, 16:58

Ольховский прокомментировал обвинения в нечестной игре в адрес теннисиста Медведева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский теннисный эксперт Андрей Ольховский заявил, что обвинения в нечестной игре со стороны представителя Германии Александра Зверева в адрес россиянина Даниила Медведева являются странными.

«Очень странные заявления, я сомневаюсь, что Медведев нарушает какие-то правила. Все описано в правилах, Даниил играет так, как считает нужным, и если бы он не по правилам брал перерывы или как-то затягивал время, то он получил бы за это какие-то санкции. Можно вспомнить, как Надаль долго ходил за полотенцем, чуть дольше готовился к розыгрышам, но все прописано в регламенте», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Ранее Зверев обвинил Медведева в нарушении принципов фэйр-плей в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

В ночь на пятницу Медведев победил Зверева в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После матча Зверев обвинил Медведева в нечестной игре, мотивировав это тем, что россиянин берет перерывы, когда этого делать нельзя.

В четвертьфинале Медведев 14 апреля сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Источник: https://tass.ru/sport/17528137
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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