«Облом полный». Хачанов считает, что сезон возобновится осенью
16:13
Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о текущем сезоне. Из-за пандемии коронавируса он прерван до середины июля.
— Облом полный. Если быть реалистом, думаю, вернемся в сентябре, — сказал Карен Хачанов во время прямого эфира в Instagram с журналисткой Марией Командной. — И это лучший расклад. Теннис — последний вид спорта, который начнет функционировать.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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