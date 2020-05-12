«Облом полный». Хачанов считает, что сезон возобновится осенью

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о текущем сезоне. Из-за пандемии коронавируса он прерван до середины июля.

— Облом полный. Если быть реалистом, думаю, вернемся в сентябре, — сказал Карен Хачанов во время прямого эфира в Instagram с журналисткой Марией Командной. — И это лучший расклад. Теннис — последний вид спорта, который начнет функционировать.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.