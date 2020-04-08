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Новак Джокович принял вызов Роджера Федерера, выполнив его упражнение-челлендж

12:47
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж, который ему передал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер.

Ранее Федерер выложил у себя в Twitter видео с упражнением: швейцарец быстро отбивал мяч от стены на близком расстоянии, облачившись в белоснежный костюм со шляпой.

Джокович ответил, опубликовав в сторис своего Instagram аналогичное видео. Серб выполнил упражнение, но использовать костюм не стал.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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