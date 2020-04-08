Новак Джокович принял вызов Роджера Федерера, выполнив его упражнение-челлендж

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж, который ему передал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер.

Ранее Федерер выложил у себя в Twitter видео с упражнением: швейцарец быстро отбивал мяч от стены на близком расстоянии, облачившись в белоснежный костюм со шляпой.

Джокович ответил, опубликовав в сторис своего Instagram аналогичное видео. Серб выполнил упражнение, но использовать костюм не стал.

Из Instagram Новака Джоковича pic.twitter.com/snAc1sq7gl — boomer (@boomer22262161) April 8, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.