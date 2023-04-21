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Сегодня, 17:32

Кирьос — о желании Джоковича стать его тренером: «Давай лучше поужинаем и выпьем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на слова серба Новака Джоковича, который заявил, что мог бы привести Кирьос к победам на турнирах «Большого шлема».

«Хахахах... Давай лучше сходим на ужин и чего-нибудь выпьем», — написал австралиец в соцсетях.

Кирьос с 2014 года играет без личного тренера. На данный момент он восстанавливается после операции, которая была проведена в январе. Из-за нее он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Теннис
Ник Кирьос
Новак Джокович
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