Руне обыграл Гарина и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Датчанин Хольгер Руне обыграл Кристиана Гарина из Чили в четвертьфинале турнира ATP 250 в Мюнхене.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

7-я ракетка мира Руне 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 86-й ракетки Гарина 1 эйс, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнта из 2.

В четвертьфинале 19-летний Руне сыграет с Кристофером О`Коннелло из Австралии. Датчанин является действующим чемпионом турнира.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 1) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:2, 6:4