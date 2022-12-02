Жиль Симон назвал слабость сербского теннисиста Джоковича

Французский теннисист Жиль Симон рассказал, что заметил слабость у серба Новака Джоковича.

«Чего я не понимаю, когда смотрю матчи Новака Джоковича, так это почему его соперники не пользуются его слабостями. Серб не так силен у сетки и почти всегда попадает в неприятности, когда ему приходится отбивать. Иногда он промахивается, в то время как в других случаях достигает скорости две мили в час. У нас было 20 лет, чтобы заметить это!» — приводит Tennis Head слова Симона.

Джокович является 21-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за свою карьеру он выиграл 38 турниров серии «Мастерс» и 92 турнира серии ATP.