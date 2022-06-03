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Сегодня, 19:29

Зверев на костылях вернулся на корт, чтобы поприветствовать Надаля и публику

Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев на костылях вернулся на корт.

Спортсмен пожал руку Рафаэлю Надалю и судье, а затем поприветствовал публику. Уходя, Зверев не мог наступать на правую ногу.

Немецкий теннисист получил травму голеностопа по ходу матча полуфинала «Ролан Гаррос».

При счете 6:6 во втором сете он неудачно подвернул правую ногу и с криком рухнул на корт.

После небольшой паузы на корте появилось инвалидное кресло. Звереву помогли усесться в коляску, после чего теннисисты увезли с корта.

Матч закончился победой Надаля ввиду отказа немецкого теннисиста продолжать встречу из-за травмы.

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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