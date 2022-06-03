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Отказ Зверева из-за травмы стал первым за 16 лет на стадиях полуфинала или финала «Ролан Гаррос»

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Отказ немецкого теннисиста Александра Зверева продолжать матч из-за травмы стал первым за 16 лет на стадии полуфиналов или финалов «Ролан Гаррос».

Спортсмен повредил голеностоп по ходу матча полуфинала Открытого чемпионата Франции против испанца Рафаэля Надаля.

Последний раз отказ из-за травмы на «Ролан Гаррос» произошел в 2006 году. Тогда аргентинец Давид Налбандян не смог доиграть матч полуфинала против швейцарца Роджера Федерера, который вел со счетом — 2:6, 6:4, 5:2.

Победителем «Ролан Гаррос» в 2006 году стал Рафаэль Надаль.

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Давид Налбандян
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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