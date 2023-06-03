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Сегодня, 14:22

Надалю понадобится пять месяцев на восстановление после операции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, сколько времени понадобится испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю на восстановление после операции.

Как сообщает журналист Джон Вертхейм со ссылкой на команду испанца, операция «прошла хорошо». Сейчас Надаль направляется домой. Предположительное время восстановления после операции составит пять месяцев.

37-летний Надаль перенес операцию 3 июня. Сообщалось, что это была артроскопическая процедура на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Всего он провел 357 матчей, в которых одержал 314 побед.

Теннис
Рафаэль Надаль
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