Опелка с 18 эйсами победил Дельбониса и вышел в полуфинал турнира в Риме

Американский теннисист Райлли Опелка в четвертьфинале турнира в Риме обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:5, 7:6 (7:2).

Встреча длилась 1 час 43 минуты. Американец сделал 18 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Опелка встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Райлли Опелка (США) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 7:5, 7:6 (7:2)