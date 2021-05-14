Опелка с 18 эйсами победил Дельбониса и вышел в полуфинал турнира в Риме
12:59
Американский теннисист Райлли Опелка в четвертьфинале турнира в Риме обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:5, 7:6 (7:2).
Встреча длилась 1 час 43 минуты. Американец сделал 18 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале Опелка встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Райлли Опелка (США) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 7:5, 7:6 (7:2)
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