Надаль снялся с Уимблдона и не сыграет на Олимпиаде в Токио
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о том, что снялся с предстоящего Уимблдона. Кроме того, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» не примет участия в Олимпийских играх в Токио.
«Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпийских играх в Токио, — написал Надаль в Twitter. — Такое решение трудно принять, однако я прислушался к организму и обсудил все с командой. Я понял, что так будет правильно. Я хочу продлить карьеру и продолжать делать то, что меня так радует — выступать на высочайшем уровне и достигать личных и профессиональных целей на главнейших турнирах».
«Между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном всего две недели перерыва, а это не облегчает задачу восстановления после тяжелого грунтового сезона, — добавил экс-первая ракетка мира. — Два месяца огромных усилий, за которые я принял решение, принимая во внимание среднюю и долгосрочную перспективу».
Hi all, I have decided not to participate at this year's Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It's never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021
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