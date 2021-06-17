Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Надаль снялся с Уимблдона и не сыграет на Олимпиаде в Токио

14:48
Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP
Теги:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о том, что снялся с предстоящего Уимблдона. Кроме того, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» не примет участия в Олимпийских играх в Токио.

«Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпийских играх в Токио, — написал Надаль в Twitter. — Такое решение трудно принять, однако я прислушался к организму и обсудил все с командой. Я понял, что так будет правильно. Я хочу продлить карьеру и продолжать делать то, что меня так радует — выступать на высочайшем уровне и достигать личных и профессиональных целей на главнейших турнирах».

«Между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном всего две недели перерыва, а это не облегчает задачу восстановления после тяжелого грунтового сезона, — добавил экс-первая ракетка мира. — Два месяца огромных усилий, за которые я принял решение, принимая во внимание среднюю и долгосрочную перспективу».

Читайте также

Ростислав Хаит: «Нам нужен свободный тренер. А психология Черчесова — как бы чего не вышло»
Путин заявил о несоответствии образа Байдена реальности
Появились кадры падения фуникулера в Италии, где погибли 14 человек
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд