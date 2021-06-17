Кирьос и еще два теннисиста снялись с турнира на Мальорке

Австралиец Ник Кирьос, аргентинец Федерико Дельбонис и француз Жереми Шарди снялись с турнира на Мальорке, информирует пресс-служба соревнований. Их заменят чех Иржи Веселы, француз Корентен Муте и итальянец Стефано Травалья.

Напомним, вчера wild card от организаторов для участия на турнире, который пройдет с 20 по 26 июня, получил россиянин Даниил Медведев.

Он 15 июня Даниил проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Кроме того, на турнире в Мальорке в парном разряде должен сыграть победитель Roland Garros-2021 серб Новак Джокович. Он также получил приглашение от организаторов.