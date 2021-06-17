Карацев и Перселл не смогли выйти в полуфинал парного турнира ATP в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев и Макс Перселл из Австралии не смогли пройти в полуфинал парного турнира ATP в Лондоне.

В четвертьфинале они проиграли Алексу Де Минауру из Австралии и Кэмерону Норри из Великобритании со счетом 6:3, 4:6, 6:10.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур/Кэмерон Норри (Австралия/Великобритания) — Аслан Карацев/Макс Перселл (Россия/Австралия) — 3:6, 6:4, 10:6