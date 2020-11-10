Надаль рассказал, что не готов заводить детей, пока не закончит карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему пока не обзавелся потомством.

«Когда-то у нас с женой будут дети. Я хочу детей и люблю их, но есть одна важная проблема — карьера продолжается, — цитирует Надаля Tennis World. — О родительстве буду думать после того, как повешу ракетку на гвоздь.

Раньше я был уверен, что к тридцати годам уже брошу играть. В итоге все сложилось иначе. Карьера продолжается, а это значит, что я не могу уделять достаточно времени детям. Не сейчас".

В прошлом году Надаль женился на Марии Франциске, с которой встречался с 2005 года.