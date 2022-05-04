Тарпищев: «У Маррея почти нет шансов победить Джоковича. У них разные уровни игры в теннис»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» сделал прогноз на матч третьего круга «Мастерса» в Мадриде Энди Маррей — Новак Джокович.

«У Маррея почти нет шансов победить Джоковича. У них разные уровни игры в теннис. После таких травм, к сожалению, не играют так, как играли раньше. Энди восстановился, но в его игре нет той стабильности, которая была до травмы. Могу сказать, что Новак сейчас находится не в самой лучшей своей форме. Думаю, он постепенно готовится к «Ролан Гаррос». Серб будет делать акцент на французский шлем. Сейчас почти ни у кого нет задачи выиграть «Мастерс». Все хотят набрать форму и выйти на пик к концу мая», — сказал Тарпищев «СЭ».

Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии в третьем круге «Мастерса» в Мадриде встретится с Энди Марреем. Игра пройдет завтра на центральном корте.