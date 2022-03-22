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Надаль о трещине в ребре: «Плохие новости. Я опечален и подавлен»

Рафаэль Надаль прокомментировал свою травму
Виктория Кравченко
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою травму, обнаруженную после выступления в финале турнира в Индиан-Уэллсе. У 35-летнего спортсмена трещина в ребре.

«Плохие новости, я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, так как начало сезона для у меня было отличным, я провел важную часть года с очень хорошими эмоциями и хорошими результатами.

Но у меня всегда был этот дух борьбы и совершенствования. Наберусь сил и терпения и буду усердно работать после выздоровления. Благодарю всех за поддержку», — цитирует Надаля Marca.

Ранее сообщалось, что теннисист пропустит 4-6 недель из-за травмы .

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль проиграл американцу Тэйлору Фритцу в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета испанец брал медицинский тайм-аут.

Источник: https://www.marca.com/tenis/2022/03/22/6239cf99e2704eb64b8b45ef.html
Теннис
Рафаэль Надаль
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