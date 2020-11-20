Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP

01:42
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Теги:

Испанец Рафаэль Надаль выиграл у грека Стефана Циципаса на Итоговом турнире ATP. Победа гарантировала ему выход в плей-офф со второго место.

В полуфинале Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который занял первое место в другой группе. Счет в личных встречах против испанца — 0:3.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 4:6, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/finals/2020/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир