Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль выиграл у грека Стефана Циципаса на Итоговом турнире ATP. Победа гарантировала ему выход в плей-офф со второго место.

В полуфинале Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который занял первое место в другой группе. Счет в личных встречах против испанца — 0:3.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 4:6, 6:2