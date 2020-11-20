Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP
01:42
Испанец Рафаэль Надаль выиграл у грека Стефана Циципаса на Итоговом турнире ATP. Победа гарантировала ему выход в плей-офф со второго место.
В полуфинале Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который занял первое место в другой группе. Счет в личных встречах против испанца — 0:3.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Токио 1970
Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 4:6, 6:2
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