Мунар, Чеккинато и Пелья вышли в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Гвидо Пелья вышел в третий круг турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче второго раунда он обыграл своего соотечественника Леонардо Майера - 6:4, 1:6, 7:6. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

В других матчах испанец Хайме Мунар выиграл у итальянца Фабио Фоньини (4:6, 6:4, 7:5), а Марко Чеккинато из Италии переиграл представителя Чили Кристиана Гарина (7:6 (7:4), 6:4).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 590 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хайме Мунар (Испания) - Фабио Фоньини (Италия, 2) - 4:6, 6:4, 7:5

Марко Чеккинато (Италия, 3) - Кристиан Гарин (Чили) - 7:6 (7:4), 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 1:6, 7:6