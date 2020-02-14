Монфис вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Француз Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Роттердаме. В 1/4 финала он победил представителя Великобритании Дэниэла Эванса.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гаэль Монфис (Франция, 3) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 7:6 (8:6)

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Янник Синнер (Италия, WC) — 7:5, 3:6, 7:6 (8:6)