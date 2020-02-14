Монфис вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
23:37
Француз Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Роттердаме. В 1/4 финала он победил представителя Великобритании Дэниэла Эванса.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гаэль Монфис (Франция, 3) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 7:6 (8:6)
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Янник Синнер (Италия, WC) — 7:5, 3:6, 7:6 (8:6)
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