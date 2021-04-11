Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира в Монте-Карло из-за травмы икры. По его словам, боль не прекращается уже десять дней.

«К сожалению, придется отказаться от участия в турнире в Монте-Карло, — цитирует Монфиса We Are Tennis. — Последние десять дней чувствую небольшую боль в нижней части икры, а вчера во время последней тренировки она только усилилась. Снимок показал наличие повреждения. Поэтому я вынужден отложить свое возвращение. Однако я оптимистично настроен на оставшуюся часть сезона. Начну лечение и постараюсь вернуться как можно скорее».

Турнир в Монте-Карло стартует сегодня, 11 апреля.