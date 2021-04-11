Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного разряда турнира в Монте-Карло
16:50
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев успешно стартовали в парном разряде на турнире в Монте-Карло. В первом круге они переиграли соперников из Франции — Жереми Шарди и Фабриса Мартена.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 6:7, 6:4, 10:4
4
Зачет
vs
0
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