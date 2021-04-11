Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного разряда турнира в Монте-Карло

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев успешно стартовали в парном разряде на турнире в Монте-Карло. В первом круге они переиграли соперников из Франции — Жереми Шарди и Фабриса Мартена.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 6:7, 6:4, 10:4