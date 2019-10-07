Монфис обыграл Сонего в первом раунде турнира в Китае
14:01
Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:7 (1:7), 6:3) в первом раунде турнира АТР в Шанхае (Китай). Матч продолжался два часа и 40 минут.
В следующем раунде соперником Монфиса станет поляк Хуберт Хуркач.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, 9) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 6:7 (1:7), 6:3
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